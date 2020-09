Für die Leistung der vergangenen Monate schenkt dm drogerie markt allen Mitarbeitern einen Gutschein, der in allen dm Filialen einlösbar ist.

Covid-Beitrag" in Form einer persönlichen Gutscheinkarte im Wert von 400 Euro, die in den Drogeriefilialen, im dm friseur- und kosmetikstudio sowie in der gesunde pause Frischetheke eingelöst werden kann. Petra Mathi-Kogelnik, dm Geschäftsführerin: " Im Sinne der Solidarität innerhalb unserer Wirtschaftsgemeinschaft wollen wir einerseits die individuellen Belastungen anerkennen und andererseits die besondere Gemeinschaftsleistung honorieren.

Als Dankeschön für den Einsatz in den vergangenen Monaten erhalten alle Mitarbeiter von dm drogerie markt einen "Improvisationsgeschick, Stressresistenz, Einfühlungsvermögen und Flexibilität waren in besonderer Weise gefordert, um einerseits auf die wechselnden behördlichen Beschränkungen und andererseits auf die Veränderungen im Kundenverhalten reagieren zu können. Dazu kamen Maskenpflicht und viele weitere Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren. Die Kolleginnen und Kollegen in den Dienstleistungen waren zudem von Einkommensverlusten durch Kurzarbeit und Wegfall der Trinkgelder während der Schließung der Studios betroffen. Und nicht zuletzt sahen sich viele Mitarbeiter im privaten Bereich vor unerwartete Herausforderungen gestellt – von Betreuungspflichten bis zu beruflichen Sorgen des Partners."