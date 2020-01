Bereits zum dritten Mal erhält dm das Zertifikat als familienfreundliches Unternehmen vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt seit jeher eine große Rolle für den dm drogerie markt. Das zeigen auch die Zahlen: Ein Großteil der Beschäftigten arbeitet in Teilzeit. Im Herbst 2013 erhielt man ob der Familienfreundlichkeit erstmals das Zertifikat des Bundesministeriums für Wirtschaft, 2016 erfolgte die Rezertifizierung. Heuer durfte man nun das Gütesiegel für Familie & Beruf zum dritten Mal in Folge entgegen nehmen. Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik, verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter, freut sich: "Wir sehen diese Auszeichnung nicht nur als Auszeichnung für bestehendes, sondern vor allem als Motivation, unsere Wirtschaftsgemeinschaft zu einem Vorbild für Familienfreundlichkeit zu entwickeln." In Zukunft soll daher noch stärker darauf Wert gelegen werden, dass alle Mitarbeiter ihre Familie mit den Erfodernissen im Berufsalltag in Einklang bringen können. Den Mitarbeitern soll dabei die Chance gegeben werden, über sich hinauszuwachsen, unabhängig von den geleisteten Arbeitsstunden pro Woche. "Wir wollen nicht Einkommensplätze schaffen, sondern Arbeitsplätze", so Mathi-Kogelnik.