Der Drogeriefachhändler unterstützt heuer zum 24. Mal den Österreichischen Frauenlauf als Sponsor.

Am 16. und 17. Mai findet heuer wieder Österreichs größtes Laufevent mit mehr als 33.000 Läuferinnen statt. Dabei laufen nicht nur hunderte Läuferinnen des dm drogerie marktes mit, der Drogeriemarkt unterstützt den Asics Österreichischen Frauenlauf auch als Sponsor. So wird er die Trainingswochen im Vorfeld mit dem Active Beauty Magazin begleiten und die Starterpackages werden mit „grünen“ Beautyprodukten der dm Marke alverde Naturkosmetik bestückt. Damit möchte dm Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistern und gleichzeitig in einer Gemeinschaft aus Gleichgesinnten Bestätigung, Freude und Selbstbewusstsein schaffen."Unsere aktuelle dm Kampagne will zum Innehalten einladen, um darüber nachzudenken, was uns glücklich macht, was uns Kraft gibt, wo uns innere Widerstände oder gesellschaftliche Vorurteile vielleicht davon abhalten, unser Leben zum Positiven zu verändern", sagt dm Geschäftsführer Harald Bauer. So soll das Kampagnenmotto 'Veränderung beginnt in Dir' Mut machen und Anstoß geben, das eigene Leben aktiv in die Hand zu nehmen. "Dies trifft sich perfekt mit der Zielsetzung von Gründerin und Organisatorin Ilse Dippmann und dem Frauenlauf-Team, die mit der gesamten Veranstaltung unter dem Motto ,We run to move‘ ein starkes Zeichen für Mut, Zusammenhalt und Selbstvertrauen von Frauen und Mädchen setzen wollen", so Bauer.