dm drogerie markt: Aus für Plastiksammlung

Der Versuch von dm drogerie markt, Plastikverpackungen in den Filialen zu sammeln, wird mangels Nachfrage in Österreich eingestellt.

Im August 2021 hat die Drogeriekette den Test gestartet, Kunststoffverpackungen vor Ort zurückzunehmen. Ziel war es, mit dem gesammelten Material den Rezyklat-Anteil der Eigenmarken-Verpackungen zu erhöhen. Nun führen zwei Faktoren zum Ende der Sammelstellen. Christian Freischlager, Mitglied der dm-Geschäftsleitung, erläutert den ersten: "Wir mussten erkennen, dass es für die Verbraucher und Verbraucherinnen ein zu großer Schritt ist, Plastikverpackungen zu Hause zu sammeln und dann vor jedem Einkauf in die Einkaufstasche zu packen. Die gesammelten Mengen standen in Österreich in keinem Verhältnis zum Aufwand, der in der Logistik entsteht."