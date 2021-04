Anfang April startete die Bauphase der neuen dm-Zentrale in Wals-Himmelreich bei Salzburg.

Nach rund zweijähriger Planungsphase fiel Anfang April der Spatenstich für den Bau der neuen dm-Zentrale. Der Neubau soll bis Sommer 2022 nur wenige Meter vom derzeitigen Headquarter in Wals-Himmelreich, auf dem ehemaligen Gelände von Baumax entstehen. Die neue dm-Teilkonzernzentrale soll dann ein nachhaltiges Arbeitsumfeld und modernes Weiterbildungszentrum für die Belegschaft der Drogeriemarktkette werden. dm drogerie markt Diese hatte auch ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der neuen Räumlichkeiten, da die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung in die Planung eingeflossen sind. "Wir verbringen immer weniger Zeit nur an unseren Schreibtischen, sondern außer Haus, in Telearbeit, in nationalen sowie internationalen Projekten, in länderübergreifenden Arbeitsgruppen in ganz unterschiedlichen Besetzungen und zeitlichen Horizonten – dadurch verändern sich die Anforderungen an räumliche und technische Ausstattungen", sagt dm-Geschäftsführer Thomas Köck, verantwortlich für das Ressort Expansion.



Die Eigentümer Wiener Städtische und Donau Versicherung investieren einen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort in Wals-Himmelreich. Den Bauauftrag hat die Salzburger Baufirma Bodner erhalten, Generalplaner ist das Architekturbüro Kroh & Partner.