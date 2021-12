dm drogerie markt: CO2-Recycling

dm drogerie markt

dm greift auf ein von LanzaTech entwickeltes Verfahren zurück, das Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre schickt, sondern in einen Rohstoff für Verpackungen umwandelt. Die Flaschen der Denkmit Spülmittel sind die ersten dm Markenprodukte in Kunststoffflaschen aus 30 Prozent recyceltem CO ₂ .

" Stellen Sie sich eine Welt vor, in der eine Technologie Abfall-Kohlenstoffemissionen recycelt, damit neue Produkte hergestellt werden können, das unsere Luft reinigt und so Kohlenstoff eine zweite Chance gibt", schreibt das Unternehmen LanzaTech frei übersetzt auf seiner Homepage - und genau das, scheint ihm gelungen zu sein. Man habe eine biochemische Technologie entwickelt, um aus Industrieschornsteinen abgeleitetem CO 2 , Ethanol herzustellen. Im Bioreaktor wird das CO 2 im Anschluss mithilfe von Bakterien in Ethanol umgewandelt. Die gewonnene Substanz kann entweder als Inhaltsstoff in Reinigungsprodukten dienen, so bereits der Fall beim Pro Climate Spülmittel Konzentrat Ultra nature, oder als nachhaltiger Rohstoff für Kunststoffverpackungen eingesetzt werden. Diese Technologie macht sich nun auch dm zunutze. Die Flaschen der Denkmit Spülmittel sind die ersten dm Markenprodukte in Kunststoffflaschen aus 30 Prozent recyceltem CO ₂ (exklusive Etikett und Verschluss).