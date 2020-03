Der Drogierfachhändler bietet seinen Mitarbeitern ein kostenloses erweitertes Beratungsangebot für persönliche Coachings an.

Die Coronavirus-Krise ist für viele Menschen belastend und verunsichernd. Um sie in dieser Zeit zu unterstützend, baut dm drogerie markt sein seit 2011 bestehendes Coachingangebot aus. Ab sofort können dm Mitarbeiter die kostenlose psychologische Beratung nämlich auch in digitaler Form nutzen. Dafür stehen ihnen 45 externe Berater aus ganz Österreich (vom Psychotherapeuten bis zum Sozialberater) via Telefon, Skype, WhatsApp und Co. für individuelle Anliegen und das seelische Wohlbefinden zur Verfügung.