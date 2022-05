dm drogerie markt: dm baut Sortimente um

Um auf Kundenbedürfnisse und aktuelle Trends zu reagieren sowie mehr Platz für nachhaltige Produkte zu schaffen, startet dm drogerie markt einen großangelegten Umbau. Petra Gruber, dm Ressortleiterin Marketing & Einkauf, erklärt die Hintergründe.

Mehr Nachhaltigkeit zur Auswahl

Mehr Regionalität im Sortiment

Neue Produkte für die Gesichtspflege

Ausweitung des Gesundheitskompetenz

Umbau auch im Online Shop