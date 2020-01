dm drogerie markt: Glow auch 2020 ein Erfolg

Alles rund um Schönheit, Lifestyle und Lebensfreude stand im Mittelpunkt der diesjährigen Glow by dm, die vergangenen Samstag zum zweiten Mal in Wien stattfand. Dabei präsentierten sich 70 Marken auf einer Ausstellungsfläche von knapp 15.000 Quadratmetern und luden zum Staunen, Mitmachen, Testen und Kreieren ein. Bei spannenden Panel-Talks mit Expertinnen wie Naomi Jon, Paula Wolf und Klara Fuchs konnte man sich über die neuesten Make-up-Trends oder ideale Hautpflege informieren, während der österreichische YouTuber Michael Buchinger für den Verein „Jugend gegen AIDS“ auftrat, der Aufklärungsarbeit zu Sexualität und Gesundheit leistet. Zudem hatten die zahlreichen Besucher die Möglichkeit, Influencer wie Lisa-Marie Schiffner oder Xlaeta persönlich kennenzulernen.

dm drogerie markt: Glow by dm 2020

"Wir freuen uns, dass wir diese junge Zielgruppe gemeinsam mit unseren Partnern aus der Markenartikelindustrie in diesem Ausmaß begeistern können. Wir verknüpfen bei der Glow by dm die digitale Welt der Influencer und der sozialen Medien mit der realen Welt der Drogeriemarken und -produkte und der ‚echten‘, emotionalen Begegnungen. Drogistinnen, Friseurinnen und Kosmetikerinnen von dm sowie die Experten der großen Industriemarken stehen den Besucherinnen mit Beratung und Tipps zur Verfügung", freute sich Harald Bauer, dm Geschäftsführer Marketing und Einkauf. Die Beliebtheit der Glow zeigte sich bereits beim Ticketverkauf: In nur 10 Minuten waren alle 5.500 Karten restlos ausverkauft.