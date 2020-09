Abwechslungsreiche Bilder, eine moderne Farbwelt und trendige Icons runden den neuen Look der Lehrlingskampagne harmonisch ab und unterstreichen, wie vielfältig die Ausbildung bei uns ist."

Ein Schwerpunkt der Ausbildung bei dm ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, wie Mathi-Kogelnik beschreibt: " In unseren Workshops beschäftigen sich junge Menschen mit sozialen und nachhaltigen Themen sowie mit Kunst und Kultur. Es geht darum, berufsübergreifend Kontakt zu anderen Lehrlingen zu knüpfen, sich selbst etwas zuzutrauen und stärker, selbstbewusster, mutiger zu werden." Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Auszubildenden die Lehre mit Matura, einen Filialtausch und Auslandspraktika. Wer nach dem Lehrabschluss Karriere bei dm machen möchte, hat besonders gute Chancen: Denn die dm Filialen und Studios in Österreich werden fast zur Hälfte von ehemaligen Lehrlingen geführt.

In den kommenden Monaten wird sich die Kampagne nicht nur auf Plakaten, in Magazinen und Zeitungen sowie in den dm Filialen und im dm Friseur- und Kosmetikstudio abspielen, sondern besonders auch online: nämlich dort, wo sich junge Menschen gerne und viel aufhalten.