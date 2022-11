dm/APA-Fotoservice/Reither

V.l.n.r.: Harald Bauer (dm-Geschäftsführer) und Christian Freischlager (Ressortleiter Marketing & Einkauf) sind zufrieden mit der Bilanz 2022.

Der dm drogerie markt fuhr 2021/22 auf der Erfolgsstraße, wenn es nach seiner Bilanz geht. In Österreich wurde ein Umsatzplus von knapp 5 Prozent erzielt, in den Verbundländern betrug dieses sogar 13,4 Prozent. 2023 will man weiter in niedrige Preise und die eigenen Mitarbeiter investieren.

Von Salzburg aus steuert der dm-Teilkonzern Österreich/CEE insgesamt 12 Länder, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 (Oktober 2021-September 2022) mit einem Umsatzplus von 13,