Beim Teilkonzern von dm drogerie markt wird die Zusammenarbeit auf neue Beine gestellt, wodurch die Geschäftsleitung mit vier Vertriebsleitern ergänzt wird.

Insgesamt zwölf Länder von Tschechien bis Bulgarien und von Italien bis Ungarn zählt der dm Teilkonzern Österreich & Verbundene Länder. Die bisherigen Zusammenarbeitsformen und Rollen von Management und Geschäftsführung entsprangen bis dato noch stark dem ursprünglichen Bild, wonach neue Länder von Österreich aus erschlossen und begleitet werden. Diese Strategie wird seit bald 30 Jahren verfolgt, seither haben sich nationale Strukturen nach österreichischem Vorbild in den entsprechenden Ländern etabliert.

"Diese Aufgabenverteilungen bringen es mit sich, dass oftmals in jedem Land isoliert an denselben Fragestellungen gearbeitet wird und nur punktuell ein Austausch stattfindet. Um künftig Synergien zwischen den Ländern sowie auch mit den Kollegen bei dm Deutschland besser nutzbar zu machen, wurde an einer neuen Organisationsform gearbeitet. Gleichzeitig haben wir bereits über die nächsten Jahre vorausgedacht, um einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung vorzubereiten", berichtet Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.