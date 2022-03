dm drogerie markt: Live-Shopping bei dm

Mit dmLIVE bietet dm eine neue Shoppingerfahrung: Die wöchentlichen Live-Shopping-Streams in der Mein dm-App bieten den Kundinnen und Kunden ein interaktives Einkaufserlebnis am Smartphone.

Mit dmLIVE startet ein neues E-Commerce-Format exklusiv in der Mein dm-App. Experten, Markenbotschafter oder Kundenberater von dm streamen wöchentlich live zu verschiedenen Themen rund um Schönheit, Pflege, Ernährung und Wohlbefinden. Während der Liveshow können die Zuschauer in Echtzeit mit den Gästen und Moderatorinnen vor der Kamera interagieren. Zudem können die vorgestellten Produkte direkt in der Mein dm-App bestellt werden. Bei ausgewählten Produkten gibt es zusätzlich Vergünstigungen, insbesondere durch exklusive Coupons und in jeder Show wartet eine Überraschung auf die Kunden.