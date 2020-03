Zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden wurden in den dm-Filialen zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet.

Desinfektionsmittel, Handschuhe oder sonstige Hygieneprodukte werden laufend an die Filialen zugeteilt.

Auch bei dm kommen nun Aufbauten für die Kassentische als zusätzliche Schutzmaßnahme zum Einsatz. Schwangere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die zur Risikogruppe zählen bleiben zu Hause. Durch Aushilfe zwischen einzelnen Bereichen und Teams konnten Mitarbeiter freigestellt werden, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. In den Verwaltungsbereichen wurde weitestgehend auf Telearbeit umgestellt. Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung, appelliert an die Kunden: "Bitte nehmen Sie aufeinander Rücksicht und halten Sie die Hygiene-Empfehlungen ein – aus Respekt vor den Menschen, die hier die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, und zum Schutz unser aller Gesundheit."



Um keine anderen Kunden zu gefährden, dürfen weder Tester benutzt noch Originalware zu Testzwecken verwendet werden. Zu Mitarbeitern und anderen Kunden ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. An den Kassen wird dieser Abstand auch gekennzeichnet und bei Bedarf durch das Aufstellen von Barrieren durchgesetzt. Weiters ersucht dm seine Kunden, bargeldlos zu zahlen, um auch hier Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren.