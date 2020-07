Der Diskonter gibt die Senkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie an die Kunden der dm gesunde pause weiter.

Neun Wochen lang war die dm gesunde Pause während der Coronavirus-Pandemie geschlossen und damit wie viele andere Gastronomie-Betriebe von Umsatzeinbußen betroffen. Dennoch hat man nun angekündigt, die vom Nationalrat beschlossene vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf 5 Prozent, an die Kunden weiter zu geben. Dies gilt für produzierte Speisen, Getränke und Heißgetränke in der dm gesunde pause. "Auch, wenn unsere dm gesunde pause Frischetheken ebenso wie andere gastronomische Betriebe von den Corona-bedingten Schließungen beeinträchtigt waren, wollen wir den nun gewährten Steuervorteil direkt an unsere Kunden weiter geben", so dm Geschäftsführer Harald Bauer. Der "Mehrwertsteuer-Rabatt" wird transparent direkt an der Kassa vom Verkaufspreis abgezogen.