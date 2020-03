Das sorgt nicht nur für eine spannende Lehrzeit, sondern hilft Jugendlichen auch, sich persönlich weiterzuentwickeln. Denn: Wer schon in seiner Lehrzeit lernt, auf andere zuzugehen, kann im späteren Berufsalltag stark davon profitieren.



Neu in der Zentrale in Salzburg ist der Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann. Die dreijährige Ausbildung beinhaltet neben der Vermittlung von kaufmännischem Wissen auch Aufgaben im Marketing – insbesondere im Online-Marketing – sowie in der Kundenkommunikation. Bewerbungen für diese und andere Ausbildungen mit Start im Sommer 2020 sind jederzeit herzlich willkommen.



In ganz Österreich gibt es im Unternehmen noch freie Stellen für junge Talente, die ab Sommer in eine abwechslungsreiche Ausbildung zum Drogisten, Friseur oder Kosmetiker und Fußpfleger starten möchten. Zusätzlich werden in der Zentrale in Salzburg und im Verteilzentrum in Enns Lehrlinge für verschiedene Berufe gesucht.Weitere Infos: dm-lehre.at