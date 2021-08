Alverde und dmBio wurden zum wiederholten Male als "Green Brands" ausgezeichnet. Dabei erfreuen sich Naturkosmetik und Bio-Lebensmittel bei dm einem stetigen Wachstum.

Bei dm ist das Naturkosmetik-Segment in den letzten drei Jahren stark gewachsen, je nach Warengruppe sogar zweistellig. Besonders in den Kategorien Körperreinigung sowie Gesichts- und Körperpflege ist die Nachfrage gestiegen. "Neben unserer starken dm-Marke alverde Naturkosmetik und erfolgreich etablierten Marken wie Weleda und lavera sind auch kleine Start-ups vertreten, die innovative Produkte auf den Markt bringen", so Christine Hahn, Sortimentsmanagerin bei dm für Naturkosmetik. Deshalb bietet dm seinen Kunden auch ein eigenes Regal für Naturkosmetik. Das Sortiment reicht von Gesichts- über Haar- und Zahnpflege bis hin zu Sonnenschutz. Viele der angebotenen Produkte sind zertifiziert und tragen Siegel wie Natrue oder BDIH. Alverde Naturkosmetik wurde zudem unlängst zum sechsten Mal mit dem Gütesiegel "Green Brands Austria" ausgezeichnet.