dm setzt weiter auf Bio-Geschirrspülmittel- und Bio-Waschmittel zum Abzapfen.

Der Drogeriefachhändler bietet mittlerweile in 35 Filialen Bio-Reinigungs- und Bio-Waschmittel zum selbst Nachfüllen an. Neu dazu gekommen sind Abfüllstationen an den Standorten in Wien 6, Vösendorf, Rohrbach, Sierning, Feldkirch, Gleisdorf und Fürstenfeld. Zur Auswahl stehen dabei je zwei Bio-Geschirrspül- (1 Liter zu 2,95 Euro) und zwei Bio-Waschmittel (1,5 Liter für 37 Waschladungen zu 5,95 Euro) des Vorarlberger Lieferanten Planet Pure. Die Leergebinde zum Abfüllen kosten einmalig 0,50 Euro.Nach eigenen Angaben spart man so bis zu 70 Prozent Plastikmüll ein. "Unsere Kunden nehmen das Angebot sehr gut an. Mehr als die Hälfte kommt wieder, um die Flaschen erneut aufzufüllen", weiß Harald Bauer, dm Geschäftsführer Marketing und Einkauf. Nicht zuletzt deshalb wird ein weiterer Ausbau angedacht, während man die Stationen stetig weiterentwickelt.