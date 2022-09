dm drogerie markt: Wie dm auf Gas verzichtet

Im Verteilzentrum Enns sowie in der Zentrale in Salzburg wird der Gasverbrauch auf Null reduziert und Strom mittels Geothermie und Solarenergie erzeugt. Zusätzlich setzt man auf neue Technologien und Bewusstseinsbildung.

Seit 12 Jahren setzt dm drogerie markt bereits ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen - Ausnahme sind hier die Filialen, bei denen das oft nicht komplett möglich ist. 2019 wurden 10.000 m2 Photovoltaikanlagen auf dem dm Verteilzentrum Enns installiert, erste Solaranlagen auf Filialen sind im Testbetrieb. Dazu kommen umfangreiche Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs durch millionenschwere Investitionen in neue Technologien und Gebäudedämmung sowie durch Bewusstseinsbildung bei den dm-Mitarbeitern. Allein im Verteilzentrum Enns werden durch die Wärmepumpen jährlich 2 Millionen Kilowattstunden von Gas auf erneuerbare Energie umgestellt und damit rund 880 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart. Knapp eine weitere Million Kilowattstunden und rund 412 Tonnen CO 2 bringt die Nachrüstung am Zentralstandort Salzburg-Wals.