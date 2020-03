dm setzt bei der aktuellen Beauty-Kampagne im Rahmen des Weltfrauentages auf Selbstliebe statt auf unrealistische Standards.

Wir sind schön zu uns selbst

Ganze 95 Prozent aller dm-Mitarbeiter sind Frauen und der Großteil der Kunden sind ebenfalls weiblich. Passend zum Weltfrauentag am Sonntag, dem 8. März widmet sich die neue Kampagne des Drogeriefachhändlers den Erwartungen an das weibliche Aussehen und den Schönheitsidealen. Unter dem Motto "Wir sind schön zu uns selbst" sollen realistische Ansprüche der Frauenwelt an sich selbst in den Mittelpunkt gerückt werden. Zu sehen gibt es den dazugehörigen Spot hier: