dm/Wolfgang Lienbacher

Die Freiflächen im dm dialogicum sind der Artenvielfalt gewidmet. Im Bild: dm Geschäftsführer Harald Bauer und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Seit Mai letzten Jahres ist dm Teil der Global 2000 Initiative "Nationalpark Garten" und engagiert sich mit Aufklärungsarbeit und gezielter Kundenansprache für Artenvielfalt. Klimaministerin Leonore Gewessler machte sich im dm dialogicum kürzlich selbst ein Bild von den Maßnahmen des Drogeriemarktes.

2019 startete Global 2000 die Initiative Nationalpark Garten, mit dem Ziel, ein landesweites Netzwerk an naturbelassenen und vielfältigen Gärten, Balkonen und anderen Grünflächen zu schaffen, um der Artenvielfalt eine Heimat zu bieten. Frei nach dem Motto "Jeder Quadratmeter zählt" können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen das Projekt unterstützen und Teil des Gemeinschafts-Nationalparks zu werden. Die Vision ist es, einen Nationalpark zu schaffen, der so groß wie der bisher kleinste österreichische Nationalpark Thayatal ist - also 13,6 Millionen Quadratmeter.





Aktuell misst der Nationalpark 5,9 Millionen Quadratmeter. Seit letztem Jahr ist er um 1,3 Millionen Quadratmeter gewachsen. Das ist nicht zuletzt dem Engagement von dm drogerie markt zu verdanken. Das Unternehmen ist seit Mai 2022 Partner der Global-2000-Initiative und konnte durch intensive Aufklärungsarbeit auch Kund:innen aktivieren. Dm selbst hat seine Freifläche im dialogicum, der neuen Zentrale in Salzburg-Wals, dem Projekt gewidmet. Umgesetzt wurde dort eine naturnahe Begrünung auf den Terrassen und im Innenhof, die Insekten willkommene Leckerbissen bieten soll. Darüber hinaus wurde ein Pflückgarten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angelegt. Bei der Planung standen Expertinnen und Experten von Global 2000 beratend zur Seite.

