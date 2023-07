dm

In warmen Farbtönen gestaltete sich die Mitarbeiterfeier anlässlich 50 Jahre dm in der Karlsruher Arena.

Mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten den 50. Geburtstag von dm drogerie markt am Sonntag, 9. Juli, in der Karlsruher dm-arena. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war als Ehrengast mit dabei.

Die Halle war stimmungsvoll in warmen Farbtönen gehalten. Viele der angereisten dm-Mitarbeiter:innen trugen offizielle oder eigens für das Event selbstgedruckte T-Shirts und Taschen. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, blickte in seiner Begrüßungsrede auf 50 Jahre im deutschen Einzahlhandel zurück. Dies sei eine lange Zeit, gerade im Hinblick auf den harten Wettbewerb im Einzelhandel, sagte er. Grundlage für den Erfolg des Unternehmens seien "konsequente Kundenorientierung, Veränderungswilligkeit und vor allem Veränderungsfähigkeit". "Jeder trägt dazu bei, dass am Ende das Gesamte gelingt und die Menschen sich sagen ,Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein‘".





