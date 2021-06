Dossier Frühstück: Starkes Handelssortiment

Die österreichischen Händler lassen sich allerhand einfallen, um die Konsumenten im Frühstückssortiment abzuholen, und greifen Trends wie Bio, Regionalität und spezielle Kreationen auf.

Eines darf man dem Frühstückssortiment nicht vorwerfen, nämlich langweilig zu sein. Besondere Geschmackserlebnisse spielen dabei genau so eine Rolle wie Regionalität, Bio oder vegan. Neben den Markenartikelherstellern sind es immer häufiger die Eigen- und Exklusivmarken der Händler, die das Sortiment prägen. Immerhin machen nach Nielsen (MAT KW 12) die Eigenmarken bei traditionellen Cerealien einen wertmäßigen Marktanteil von rund 30 Prozent aus. Bei Konfitüren ist er leicht rückläufig und liegt bei 15 Prozent, während das Angebot bei Honig stark erweitert wurde und zu einem Marktanteil von über 37 Prozent führt. "Das Segment ist von verschiedensten Produkten geprägt – einerseits von Klassikern wie Konfitüren beziehungsweise Marmeladen und verschiedensten Müslis und andererseits auch von trendigeren Artikeln wie Ahornsirup oder Agavendicksaft. Dabei ist der Markt durch eine Vielzahl an Produkten von namhaften Markenartikelherstellern gekennzeichnet, aber vor allem auch von Eigenmarken. Diese Warengruppen leben von der Abwechslung und Vielfalt", hält Paul Pöttschacher, Pressesprecher von Rewe International fest.

Die Rewe setzt bei ihren Produkten wie auch die anderen Händler stark auf Bio. Als Zutaten werden verstärkt Dinkel und Hafer eingesetzt. Darüber hinaus ist Simplicity und Natürlichkeit die prägenden Themen, "kürzere Zutatenlisten werden immer wichtiger", so Pöttschacher. Seit diesem Jahr sind unter anderem Billa Bio Beerenknuspermüsli, Billa Bio Dinkel Knuspermüsli, Billa Bio Hafer Knuspermüsli, Billa Bio Schoko Müsli sowie die Billa Bio Dinkel Flakes neu im Sortiment erhältlich.Bei Spar sieht man, dass Müsli seinen Vorsprung gegenüber den Cerealien immer weiter ausbaut, auch das Konsumverhalten im Sinne von Clean-Label ist wie beim Mitbewerb deutlich zu spüren. Spar setzt darüber hinaus aber vor allem auf, vor allem beim Honig. So nennt Spar beim Spar-Honig stets die Namen der heimischen Imker, die dahinter stehen."Frühstück ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil für eine bewusste Ernährung, daher geht der Trend ganz klar zu 'gesünderen' Produkten mit weniger Zucker. Deshalb reduzieren auch wir sukzessiv den zugesetzten Zucker bei unseren Cerealien, bei den Artikeln 'Cornflakes' und 'Choco Shells' beispielsweise bereits um über 30 Prozent", erzählt Lidl-Unternehmenssprecher Hansjörg Peterleitner. Beim Sortimentsbereich Müsli & Cerealien steht die Eigenmarke Crownfield im Mittelpunkt, wo neben konventionellen Produkten auch Bio-Produkte zu finden sind. Hier gibt es ab Anfang Juli auch ein neues Konzept: Mit insgesamt vier Basis-Müslis und zwölf Toppings können sich die Kunden á la "mix & match" ihr eigenes Wunschmüsli selbst zusammenstellen. Von Granola bis hin zur Haferflocken-Sonnenblumenkern-Mischung, von fruchtigen Toppings bis hin zu Triple-Schoko- oder Protein-Toppings ist alles dabei."Die Kategorie 'Breakfast' hat sich im vergangenen Jahr aufgrund der coronabedingten Veränderungen der Frühstücksgewohnheiten, es wird wieder verstärkt zu Hause gefrühstückt, sehr positiv entwickelt. Der Exklusivmarkenanteil beträgt hier, analog zum restlichen Standardsortiment, rund 90 Prozent", heißt es bei Hofer. Auch hier spiegelt das Sortiment das steigende Ernährungsbewusstsein wider. Die langfristigen Trends deckt man mit der Marke "Zurück zum Ursprung ab" sowie mit neuen Kooperationen und der Umsetzung von ausgewählten Exklusivmarken-Aktionsartikeln - darunter auch ein Produkt mit dem Hofer Bär für die jungen Kunden sowie Produkten unter "What's next", dem hauseigenen Programm für Produktinnovationen.Bei Denns Biomarkt beobachtete man, dass süße Aufstriche wir Fruchtaufstriche, Nussmuse, Marmeladen und auch Honig verstärkt nachgefragt wurden. Müsli stellen sich die Kunden gerne nach dem eigenen Geschmack zusammen, wofür Denns eine Vielzahl an Flocken und Mischungen mit Nüssen, Trockenfrüchten und frischen Obst sowie Süßungsmittel nach Wahl bereitstellt. Neue Produkte der Eigenmarke dennree sind dieses Jahr nicht geplant, allerdings arbeitet man aktuell daran, einige Rezepturen zu ändern und zu optimieren. Zum Beispiel soll Rohrzucker auf den deutschen Rübenzucker umgestellt beziehungsweise Zucker generell reduziert und der Vollkornanteil erhöht werden.