Im Dossier zur Zuckerreduktion beleuchtet CASH die aktuelle Rolle des Süßmachers. Sowohl die Hersteller, als auch der Handel haben ihre Gründe, um auf die Zutat vermehrt zu verzichten.

Weniger ist mehr - auch beim Zucker ist das mittlerweile der Fall. Welche Auswirkung dieser auf das Konsumverhalten hat, lesen Sie im Artikel Zuckergehalt als Faktor für die Kaufentscheidung. Woher dieses Feingefühl der Konsumenten kommt, erfahren Sie in Die Zucker-Antagonisten. Welche Rolle der Handel in der Debatte spielt, darum geht es im Artikel Geschmack an weniger Süße. Alle Artikel sowie passende News zu dem Thema finden Sie auf der Dossier-Seite von CASH.at.

