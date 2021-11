Douglas

Im Rahmen dieser Kooperation gibt es verschiedene exklusive Einzelaktionen für die Kunden von Gorillas. Neben beliebten Douglas-Marken sind unter anderem auch Premiumdüfte von Mercedes-Benz und Annayake über die Gorillas-App in nur wenigen Minuten lieferbar. "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Gorillas – für Douglas die perfekte Möglichkeit, unsere positiven Erfahrungen im 'Quick Commerce' nun auch in Deutschland auf die Straße zu bringen", sagte Björn Vöhl, Senior Vice President Commercial E-Com bei Douglas.

"Wir bei Gorillas haben den Anspruch uns konsequent weiterzuentwickeln, um unseren Kunden immer das beste Erlebnis zu bieten. Ich freue mich daher, exklusiv mit Douglas zusammenzuarbeiten. So erweitern wir unser Produktangebot und inspirieren unsere Communities mit Beauty- und Lifestyle-Artikeln für die Weihnachtszeit", sagte Alexander Brunst, General Manager Deutschland von Gorillas.