dm/Hinterramskogler

Neben zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen setzen die Drogeriehändler zur Bekämfung des Coronavirus, ab sofort auch auf den Verkauf von Antigen Schnelltests.

Müller Markt startete gestern mit dem Verkauf von Corona-Nasaltests in Österreich, auch dm drogerie markt bietet sie hierzulande bereits an. Ab kommender Woche kündigen die deutschen Drogeriefachhändler einen deutschlandweiten Verkaufsstart der Schnelltests an.

An der Bekämpfung der Verbreitung der Covid-19-Pandemie beteiligt sich der Drogeriefachhandel bereits seit ihrem Ausbruch. Neben dem Verkauf von Hygieneartikeln, Masken und Desinfektionsp