Müller Markt startete gestern mit dem Verkauf von Corona-Nasaltests in Österreich, auch dm drogerie markt bietet sie hierzulande bereits an. Ab kommender Woche kündigen die deutschen Drogeriefachhändler einen deutschlandweiten Verkaufsstart der Schnelltests.

An der Bekämpfung der Verbreitung der Covid-19-Pandemie beteiligt sich der Drogeriefachhandel bereits seit ihrem Ausbruch. Neben dem Verkauf von Hygieneartikeln, Masken und Desinfektionsprodukten, gehörte dazu für einige auch ein Angebot an PCR-Tests. Nun weiten viele Händler ihr Sortiment auch um Corona-Schnelltests für Zuhause aus.

GeSino GmbH Müller Markt bietet den Nasaltest seit dieser Woche in seinen Filialen und im Onlineshop an.

Die Drogeriekette Müller Markt bietet seit 3. März verkehrsfähige Nasaltests aus China via Click&Collect in den Filialen sowie im Onlineshop zum Verkauf an. Auch der dm drogerie markt hat bereits Coronavirus Antigen Schnelltest des koreanischen Unternehmens PCL Inc. für Zuhause im Sortiment, die über eine Speichelabgabe anzeigen, ob eine Infektion besteht. Beide Tests sind aktuell für 9,95 Euro auf den Webseiten der Drogerieriesen zu finden.

PCL Beim dm drogerie markt können Verbraucher einen Coronavirus Antigen Schnelltest (Spucktest) erwerben.

Wie die LZ berichtet und Müller Markt offiziell bestätigt, startet der Verkauf der Schnelltests kommende Woche auch in unserem Nachbarland Deutschland. "Die Politik hatte diese Schnelltests als wesentliches Mittel beim Kampf gegen die Pandemie bezeichnet, sie sollen den Weg zurück in die Normalität ebnen helfen", heißt es aus Ulm. Müller bietet die Tests in allen 571 deutschen Filialen sowie über den Onlineshop.



Bipa hat sein Sortiment bereits vor einigen Wochen um den behördlich anerkannten PCR-Selbsttests von Lead Horizon erweitert und hat aktuell keine Antigen-Schnelltests im Portfolio.