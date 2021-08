Am 7. August 2021 eröffnete der erste Dyson Demo-Store Österreichs in der Shopping City Süd vor den Toren Wiens. CASH war vor Ort.

Ein weitgehend in Schwarz gehaltener Präsentationsraum und Spotlights auf die Produkte - das ist die Grundphilosophie des am 7. August 2021 im Erdgeschoß an der Garden Plaza in der Shopp