Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. CASH lässt die Höhen und Tiefen aus Handel und Industrie Revue passieren.

Mit einem ganz besonderen E-Special verabschiedet sich CASH in die Weihnachtsfeiertage. Was uns von Jänner bis Dezember 2020 bewegte, lesen Sie in unserem Jahresrückblick