Bei den Eigenmarken wachsen sowohl die Sortimente, als auch die Auswahl der Düfte.

Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, aber auch Lufterfrischer sind in dem breit gefächerten Sortiment zu finden. Das Duftgel gibt es in dreierlei Varianten, die Duft-Flakons in zwei. Harald Bauer, dm Geschäftsführer Marketing und Einkauf, gibt einen Überblick zur Marktlage: "

Bis auf Spar haben alle Händler Lufterfrischer unter den Handelsmarken. Bei Bipa hat sich die Warengruppe gut entwickelt, besonders bei den Duftkerzen. Zunehmendes Marktpotenzial sieht Rewe International bei den Diffusern sowie bei den "Luftverbesserern", die bereits Überschneidungen mit dem Elektro-Bereich haben. Ab Oktober wird das Eigenmarken-Sortiment um die "Bi Home Living"-Range erweitert, darin enthalten sind neben Teelichtern und Duftkerzen auch Lufterfrischer und Raumdüfte. Die angebotenen Aromen umfassen Beeren, Vanille, Himbeer & Jasmin und Zitronengras & Ingwer, es sind auch bereits weihnachtliche Düfte geplant. Im Standard-Sortiment von Bi Good bleibt der Raumduft Zitrone-Melisse erhalten, Erweiterungen der Range wird es als Limited Editions geben. Den Anfang macht "Tanne", als Nächstes wird "Birne" in den Regalen stehen.Eigentlich führt dm drogerie markt unter der Marke "denkmit" größtenteilsDie Entwicklung in diesem Segment ist auf einem hohen Niveau. Aufgrund von Corona gönnen sich viele Kunden 'Auszeiten' zu Hause und das wirkt sich auch auf den Einsatz von Lufterfrischern positiv aus. Die Trends gehen hin zu natürlichen Inhaltsstoffen und echten ätherischen Ölen. Saisonale Düfte, insbesondere in der Winter- und Weihnachtszeit, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit."Ein ähnliches Bild liefert Hansjörg Peterleitner von der Lidl-Unternehmenskommunikation: "Lufterfrischer sind in Österreich sehr beliebt. Die Entwicklung ist in diesem Segment weiter positiv. Besonders gerne greifen unsere Kunden zu unseren Eigenmarken-Produkten von 'W5'. Aber natürlich haben wir auch Marken wie Air Wick und Brise im Regal. Zu den beliebtesten Düften zählen neben Vanille vor allem fruchtige und florale Duftnoten. Neben dem Geruch ist auch die Optik des Produktes sehr wichtig. Darum bieten wir einige Raumdüfte auch in formschönen Flakons, Gläsern oder Gefäßen an." Unter der Marke W5 werden Lufterfrischer, Raumsprays und Duft-Flakons geführt.Hofer führt unter "My Air" Artikel der Kategorie, möchte jedoch keine Produktneuheiten anführen.