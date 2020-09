Im neuen E-Special beleuchtet CASH die Hygiene-Branche und wie der Desinfektions-Trend das Konsumverhalten und damit Handel und Industrie beeinflusst.

Die Themen Hygiene und Desinfektion beschäftigen uns seit Anfang des Jahres wie selten zuvor. Das hat Auswirkungen auf das Konsumverhalten, was wiederum Handel und Industrie zu spüren bekommen. Wir haben bei Händlern, Markenartikelherstellern und in der Systemhygiene nachgefragt, was Hygiene bedeutet, wie Hygiene-affin die Österreicher sind, welche Maßnahmen gesetzt wurden und wie sie sich gegenseitig unterstützt haben bzw. weiterhin unterstützen können.