Der Handel ist und bleibt die Drehscheibe in Sachen Tierwohl. Egal, wie sehr sich die Fleisch- und wurstproduzenten auch bemühen, ihre Produkte nach Tierwohlkriterien herzustellen und egal, wie sehr sich diese der Konsument wünscht, wenn der Handel die Ware nicht listet, steht diese Initiative still. Der Hauptgrund dafür: Die höheren Preise sprechen gegen die Aktionspolitik der Handelsketten.

Spar

Rewe International

Hofer

Lidl Österreich

Was jedoch nicht auf die Eigenmarken der Handelsketten zutrifft. So ist zum Beispiel die Spar seit vielen Jahr Pionier und somit federführend in Sachen expliziter regionaler Markenprogramme mit weitaus höheren Auflagen als gesetzlich gefordert, war die erste Handelskette, die auf das AMA-Gütesiegel setzte, verbannte schon sehr früh Käfigeier aus ihren Regalen und kümmerte sich auch bei Geflügel um mehr Platz bei der Aufzucht und das Weiterlebendürfen der Gockel.Mit Ja! Natürlich hat die Rewe bereits vor 25 Jahren eine Bio-Eigenmarke geschaffen, die überaus positiv in den Konsumentenköpfe verankert ist und zudem hohes Vertrauen geniesst.Konzern-Sprecherin Nicole Berkmann: "Tierwohl ist seit Jahrzehnten ein Kernelement der Spar-Einkaufspolitik. Dafür gibt es zahlreiche Belege, wie beispielsweise, dass Spar seit 25 Jahren nur österreichisches Qualitäts-Frischfleisch von Schwein, Kalb und Rind mit dem AMA-Gütesiegel verkauft und damit auf höhere Tierschutz-Standards setzt als gesetzlich vorgeschrieben." Gemeinsam mit der AMA entwickelt Spar diese Standards laufend weiter. Bei regionalen Qualitätsprogrammen wie dem Tiroler Almrind, dem Vorarlberger Alp-Schwein oder dem steirischen Murbodner Rind ziehen Vertragslandwirte Tiere unter besonderen Haltungsbedingungen, mehr Platz und Stroheinstreu exklusiv für Spar auf und liefern damit regionales Fleisch aus tierfreundlicher Haltung an die Tann-Fleischverarbeitungsbetriebe."Und mit der Marke 'Tann schaut drauf' hat Spar 2016 als erster österreichischer Händler eine eigene Marke für Fleisch mit mehr Tierwohl geschaffen", erinnert Berkmann. Übrigens: Bei Bio-Fleisch, das standardmäßig unter höchsten Tierwohl-Bedingungen produziert wird, verzeichnet Spar jährlich zweistellige Zuwachsraten.Auch der Verzicht auf Käfigeier im österreichischen LEH, die Ablehnung von höheren Besatzdichten für Geflügel oder die Aufzucht von Bio-Gockeln war nur durch die Beteiligung von Spar möglich. Darüber hinaus hat sich Spar beispielsweise verpflichtet, keinen Echtpelz, keine Merino-Wolle oder keine Gänse und Kaninchen aus Qualzucht anzubieten. Berkmann dazu: "Spar verfolgt also seit vielen Jahren konsequent den Ausbau von Tierwohl-Haltung für alle Nutztier-Klassen und treibt Standards voran. Und auch abseits von Nutztieren leistet Spar wichtige Beiträge zu Tierwohl und Artenschutz, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit Österreichs größter Bio-Imkerei zum Erhalt der gesunden Bienen-Population, Bienen-Blühwiesen bei Spar-Standorten und das umfangreiche Pestizid-Reduktionsprogramm zum Insektenschutz."Was Kontrolle betrifft, so arbeitet die Spar mit akkreditierten österreichischen Kontrollstellen zusammen, die landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der AMA-Qualitätskontrolle sowie für Spar-eigene Audits regelmäßig besuchen. Für die Einhaltung von Tierwohl-Kriterien bei Frischeiern arbeitet man außerdem mit Vier-Pfoten zusammen.Für Berkmann logisch ist: "Tierwohl-Maßnahmen verursachen in der landwirtschaftlichen Produktion klarerweise höhere Kosten, die sich natürlich in einer gewissen Form im Verkaufspreis wiederfinden müssen."Andreas Steidl, bei Rewe International Geschäftsführer für Eigenmarken mit Schwerpunkt Landwirtschaft und Qualitätsmanagement und früher AMA-Mitarbeiter, über denStellenwert von Tierwohl im Unternehmen: "Wir müssen Tierwohl genau so ernst nehmen wir Nachhaltigkeit, auch wenn beide Kriterien nicht für alle Kunden wichtig sind, aber für eine stetig wachsende Anzahl sehr wohl. Man kann sich also nicht davor drücken. Und wenn man sich schon damit intensiv beschäftigt, ist die Vorwärtsentwicklung genau so wichtig wie vorhandene Schwächen auszumerzen."25-30 Prozent der kunden sind also bereit für Tierwohlprodukte, wobei die Latte bei Eigenmarken immer höher liegt als bei anderen Produkten. Steidl: "Eigenmarken sind deshalb auch immer Vorreiter, weil die kunden strengere Kriterien ansetzen. Das muss man bei der Produktentwicklung in jedem Fall berücksichtigen."Penible Kontrolle ist dabei ganz besonders wichtig. "Nehmen wir nur das Beispiel Ei", klärt Steidl auf, "Sämtliche Frischeier in unseren Regalen kommen asu Österreich, da Käfigeier ohnehin verboten sind, vertrauen wir auf unsere Hühnerbauern und die richtige Bestempelung. Schwieriger wird es da schon bei Produkten, in denen eier verarbeitet sind. auch hier müssen wir unseren Lieferanten vertrauen, wobei wir wissen, dass Flüssigei und Trockenei mittlerweile streng kontrolliert werden. Hier gilt die so genannte HG-Zertifizierung. Bei Bio-eiern selbstverständlich, aber unser Donauei erfüllt ebenfalls alle Levels der Tierwohlkriterien."Auch bei der Rewe-eigenen Biomarke Ja! Natürlich liegt die Latte sehr hoch. Steidl: "Damit liegt auf der Hand, dass unsere Fleischprogramme genau so streng getestet werden wie sämtliche Milchprodukte." Die Gründe dafür sieht Steidl unter anderem in der Tatsache, dass die heimischen Gesetze strenger sind als jene der EU, vor allem was Bio betrifft und hier vor allem bei Geflügel. Bei Schwein und Rind sind die österreichichen Bestimmungen nicht wirklich anders als EU-weit. Und:Das AMA-Gütesiegel ist Voraussetzung bei Schwein, Rind und Pute, nur bei Huhn sind die Kriterien strenger.Ein Aspekt klingt ebenfalls interessant und räumt gleichzeitig mit einigen Missverständnissen auf. Steidl: "Das wahre Problem liegt inder heimischen Landwirtschaft und ihren kleinteiligen Strukturen. Um unserer Landwirtschaft wirklich unter die Arme greifen zu können, bedarf es eine Zusammenarbeit aller zumindest theoretischer Abnehmer. Der österreichische Lebensmittelhandel ist einfach zu klein, um diese Aufgabe alleine zu stemmen, da Bedarfes massiver Unterstützung auch durch die Gastronomie. Denn die ist es schlussendlich, die stets zu den billigsten Produkten greift." Was ja im Grunde auch für die Großverbraucher zutrifft, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten usw.Zur Kontrolle meint Steidl: Auf der einen Seite ist die Kontrolle durch das AMA-Gütesiegel ohnehin bereits im vorfeld vorhanden, auf der anderen Seite werden unsere Lieferanten durch viele externe Auditoren sowie NGOs kontrolliert. Und bei Bio kommen Kontrolleure direkt ins Fleischwerk von Rewe oder in die einzelnen Geschäfte."Auswirkungen haben all diese strengen auflagen selbstverständlich auf den Preis, wobei man nicht vergessen darf, dass einerseits kleine Strukturen immer teurer sind als Massentierhaltung, dass Logistiksysteme individuell anzupassen und somit mitzukalkulieren sind, und dass man mit hochpreisiger Ware ausschließlich jene Geschäfte bestückt, die neben einer hohen Frequenz auch das entsprechend gut betuchte Klientel aufweist.Klar ist auch, dass es sich nur weige Produzenten leisten können, ausschließlich hochpreisige Ware zu erzeugen, viele müssen daher notgedrungen mehrere Linien fahren, was sich wiederum im Preis widerspiegelt."Und mit noch einem mitunter falsch verbreiteten Irrtum möchte Steidl aufräumen: "Wir haben weder das strengste Tierschutzgesetz Europas noch ein strengeres als in der EU üblich. Ausser bei Hühnern, da sind wir wirklich Vorreiter."Auch seitens des führenden heimischen Diskonters Hofer ist das Thema Tierwohl ein wesentlicher Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Dies verdeutlicht Hofer aktuell mit dem Entschluss, ab Mitte Juni das dauerhaft erhältliches Sortiment von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch zu 100 Prozent aus Österreich zu beziehen. Denn österreichisches Fleisch steht für hohe Standards und Qualität, die man schmeckt. Nachdem sich Hofer schon sehr lange mit dem Thema Tierwohl beschäftigt, wurden bereits umfangreiche und freiwillige Maßnahmen umgesetzt, um erhöhte Tierwohlstandards in Österreich, insbesondere im konventionellen aber auch im Bio-Bereich, zu fördern. Das hohe Engagement für Tierwohl begründet man durch ein Selbstverständnis von Qualität und Verantwortung: Da Hofer eine große Anzahl an Produkten tierischem Ursprungs anbieten, sieht man es als Pflicht, die Haltungsbedingungen in der Nutztierhaltung tiergerechter und nachhaltiger zu gestalten. Um dieser Verantwortung gegenüber Konsumenten, Tieren und Umwelt gerecht zu werden, besteht Hofer bei der Erzeugung von Produkten tierischem Ursprungs auf die Einhaltung und Überwachung von Vorgaben zu artgerechter Tierhaltung und Tierschutz. Diese Vorgaben sind im übrigen in der so genannten Tierwohl-Einkaufspolitik festgehalten, welche für sämtliche Lieferanten und Geschäftspartner als verpflichtende Richtlinie zur Umsetzung einer nachhaltigen Beschaffung von tierischen Produkte dient. Sämtliche Tierwohl-Themen werden von der Hofer-Nachhaltigkeitsabteilung betreut, die im ständigem Austausch mit diversen österreichischen und internationalen Tierschutzorganisationen und NGOs steht.Doch Hofer geht sogar noch einen Schritt weiter. Mit dem im Jänner 2017 ins Leben gerufenen Projekt "FairHOF" hat sich Hofer gemeinsam mit dem Fleischverarbeiter Hütthaler zum Ziel gemacht, die Produktionsbedingungen in der konventionellen Tierhaltung zu verbessern und die regionale Landwirtschaft zu fördern. So genießen die Tiere durch die FairHOF Richtlinien, welche den Standard „Tierwohl verbessert“ der Gesellschaft !Zukunft Tierwohl! – ein Konsortium der zwei Tierschutzvereine „Wiener Tierschutzverein" und „Verein gegen Tierfabriken (VgT)" - erfüllen, deutlich mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben und täglichen Auslauf in den geschützten Außenbereich mit natürlichem Licht und frischer Luft. Als Futtermittel wird ausschließlich gentechnikfreies und vorrangig heimisches Naturfutter verwendet, vorwiegend aus dem eigenen Anbau. Die beteiligten Landwirte werden durch Veterinärmediziner intensiv geschult und begleitet. Zusätzlich gibt es jährlich eine externe Überprüfung der Landwirte und der Verarbeitung durch die unabhängigen, zertifizierten Kontrollstellen agroVet, KaN und SLK GmbH. Für den erhöhten Aufwand erhalten die Landwirte einen Aufschlag bei der Bezahlung sowie eine Abnahmegarantie für ihre Produkte. Daraus entsteht - im Vergleich zu herkömmlich produzierten Produkten - für FairHOF Produkte ein etwas höherer Preis, welcher den Tieren und regionalen Landwirten gleichermaßen zugute kommt. Der faire Beigeschmack der zu 100 Prozent aus Österreich stammenden Produkte kommt bei unseren Kunden sehr gut an, weshalb seit dem Start das Sortiment mehrmals erweitert wurde. Aktuell sind unter der Hofer Tierwohl-Exklusivmarke mehr als 50 verschiedene Schweinefleisch-, Rindfleisch-, Molkerei-, Hühner- und Putenartikel österreichweit erhältlich.Und nicht zu vergessen: Bereits seit 2006 gibt es bei Hofer mit der Bio- und Nachhaltigkeitsexklusivmarke „Zurück zum Ursprung“ ein Bio-Angebot für bewusste Konsumenten, das Tierwohl fest in seinen Grundwerten verankert hat. „Zurück zum Ursprung“ wendet gemäß des Prüf Nach!-Standards, der für alle Ursprungs-Bauern verpflichtend ist und weit über die EU-Bio-Verordnung hinausgeht, höchste Tierwohl-Kriterien an: Während in der Milchwirtschaft beispielsweise 365 Tage Auslauf im Freien - davon mindestens 120 Weidetage - zu gewährleisten sind, stellen „Zurück zum Ursprung“-Hühnerbauern je Huhn mehr Auslauf zur Verfügung als im Gesetz vorgegeben. Darüber hinaus müssen die Ausläufe strukturiert sein. Das heißt, sie durch Beschattung und Schutz durch Bäume oder Sträucher so zu gestalten, dass sich die Hühner dort auch wohl fühlen. Bei „Zurück zum Ursprung“ wird Tierwohl ganzheitlich aus allen Dimensionen betrachtet und unterliegt einer permanenten nachhaltigen Weiterentwicklung. Neben der Art der Unterbringung übt natürlich auch die Fütterung einen großen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere aus. Daher definiert der Prüf Nach!-Standard eigene Anforderungen für die verwendeten Futtermittel. Dadurch kommen bei Wiederkäuer zum Beispiel ausschließlich österreichische und sojafreie Bio-Futtermittel zum Einsatz. Zur Information: Der Verzicht auf Soja wird hier deshalb groß geschrieben, weil dieser von Wiederkäuern aufgrund der hohen Eiweißmengen oft schlecht vertragen wird.Zur Gewährleistung der Tiergesundheit nehmen alle „Zurück zum Ursprung“-Bauern am Programm des Tiergesundheitsdienstes (TGD) teil. Bei der jährlichen Bestandserhebung durch ausgebildete Tierärzte wird der Gesundheitszustand der Tiere regelmäßig beurteilt. Die artgerechte Tierhaltung wird mit dem Tiergerechtheitsindex (TGI), einer anerkannten objektiven Methode, um die Tiergerechtheit von Tierhaltungen in der landwirtschaftlichen Praxis messen zu können, beurteilt. Zusätzlich bestätigt das Prüfzeichen „Tierwohl kontrolliert", ein Zeichen der Einhaltung strengster Tierschutzrichtlinien, dass alle „Zurück zum Ursprung“-Tierhalter besonders strenge Vorgaben hinsichtlich des Wohls der Tiere erfüllen. Dieses besondere Label wird von der unabhängigen „Gesellschaft !Zukunft Tierwohl!" vergeben. Hier erfüllt „Zurück zum Ursprung“ die höchsten Vorgaben und darf seine Produkte mit Zwei- bzw. Drei-Hakerl auszeichnen.Für Österreichs Diskonter Nr. 2, Lidl, sind Tierhaltung und Tierschutz untrennbar miteinander verbunden. Generell vertraut Lidl Österreich beim Frischfleisch auf heimische Qualität und Herkunft: 100 Prozent des dauerhaft gelisteten Frischfleisches bei Schwein, Rind und Hendl sind aus Österreich, das meiste davon AMA-zertifiziert. Außerdem hat Lidl Österreich auch AMA-Putenfrischfleisch im dauerhaften Sortiment. Denn auch für Lidl Österreich steht das AMA-Gütesiegel für die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche und garantiert eine kontrollierte Produktion von der Geburt über die Haltung bis hin zur Schlachtung und Zerlegung in Österreich. Lidl habe sich ganz bewusst für die Zertifizierung mit dem AMAGütesiegel entschieden, da das Qualitätssiegel unabhängige Kontrollen gewährleistet und die nachvollziehbare Herkunft der Lebensmittel sicherstellt.Eines hat man auch bei Lidl Österreich nicht vergessen: Artgerechte Tierhaltung wird für Kunden immer mehr zum Parameter für Qualität. Darum geht Lidl bei frischem Schweinefleisch sogar einen Schritt weiter, bietet bereits seit Mitte 2018 mehrere Schweinefleisch-Produkte auf Basis des AMA-Gütesiegel-Zusatzmoduls „Mehr Tierwohl“ an. Für die Schweine heißt das 60 Prozent mehr Platz, eine eingestreute Liegeflächeund Stroh und Heu als Beschäftigungsmaterial. Gleichzeitig tragen diese Produkte auch die AMAGütesiegel-Zusatzmodule "Besondere Fütterung" und "regionale Herkunft". Das garantiert eine gentechnikfreie Fütterung und heimische Qualität vom Voralpenschwein. Außerdem bietet Lidl unter der österreichischen Bio-Marke „Ein gutes Stück Heimat“ Bio-Frischfleisch bei Hendl und Rindfleisch an. Dafür verwendet man die AMA-Bio-Zertifizierung mit den entsprechend dahinter liegenden Bio-Standards für Tierwohl.