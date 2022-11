Eat Happy: Standort-Offensive für Asia-Shops

Zwischen Wien und Bregenz verzeichnet Eat Happy bereits 47 eigene Shops sowie schon weit über 1.000 Truhen in Supermärkten - Tendenz steigend.

In Österreich wurde das Shop-in-Shop-Konzept für handgemachtes Sushi to go erstmals 2015 ausgerollt. 2022 verkaufte man bereits bis Ende Oktober 4,5 Millionen Sushi-Boxen. Abwechslung, rasche Verfügbarkeit sowie die Aussicht auf einen gesunden Snack sind die Hauptmotive, warum Konsumenten zu Sushi greifen, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Unternehmens ergab. "Was uns aber besonders freut", so Sandra Steinmetz, Head of Marketing & Communication Eat Happy Österreich, "ist die Tatsache, dass uns 90,5 Prozent weiterempfehlen. Sobald also jemand unsere Produkte probiert, ist er von Qualität und Geschmack überzeugt."