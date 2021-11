IAA: Das sind die Effie Preisträger 2021

Effie International

Die Effie Awards, die Auszeichnungen für Effizienz in Werbung und Marktkommunikation, erlebten ihre 37. Auflage. Auch die Lebensmittelbranche durfte in diesem Jahr mit wirkungsvollen Kampagnen jubeln.



Sieger: Effie Preisträger 2021 Tatzreiter Digitalmedien | Spießer + Spinner, Wavemaker Platin & Gold / Activation / Bäckerei Ströck #krapfengate / Kunde: Ströck Brot / Agenturen: Tatzreiter Digitalmedien | Spießer + Spinner, Wavemaker 1/16 Teilen &US, Wavemaker Bronze / Activation /Milka Pralinés Mutter- und Vatertag / Kunde: Mondelez Europe Services / Agenturen: &US, Wavemaker 2/16 Teilen DMB, Media1 Bronze / Activation, Gold / Health / Roche #watchyourboobs / Kunde: Roche Austria / Agenturen: DMB, Media1 3/16 Teilen Too Good to Go, Mindshare Bronze / B2B; Silber / Food & Beverage; Bronze / Newcomer; Gold / Positive Change / Oft länger gut / Kunde: Too Good to Go / Agenturen: Too Good to Go, Mindshare 4/16 Teilen iqonic Consulting, DDB Wien, UM ManMedia Gold / Brand Experience, Silber / Food & Beverages / Schärdinger Marken Neupositionierung / Kunde: Berglandmilch eGen / Agenturen: iqonic Consulting, DDB Wien, UM ManMedia 5/16 Teilen &US, Wavemaker Bronze / Brand Experience / Milka Nikolo und Krampus / Kunde: Mondelez European Services / Agenturen: &US, Wavemaker 6/16 Teilen -stoff-Werbeagentur Silber / Digital Businesses / deine Biene vom Reiter / Kunde: Ronald Royer / agenturen: -stoff-Werbeagentur 7/16 Teilen Jung von Matt Donau, Wavemaker Silber / France / Twice the nice! / Kunde: Erste Bank der österr. Sparkassen / Agenturen: Jung von Matt Donau, Wavemaker 8/16 Teilen &US, Wavemaker Gold / Food & Beverages / Milka zarte Umsatzsteigerung-G'schicht / Kunde: Mondelez Europe Services / Agenturen: &US, Wavemaker 9/16 Teilen Iqonic Consulting / DDB Wien, UM PanMedia Silber / Food & Beverages / Schärdinger Game Changer Mehrweg-Glas-Initiative / Kunde: Berglandmilch eGen / Agenturen: Iqonic Consulting / DDB Wien, UM PanMedia 10/16 Teilen AANDRS, ayoka Bronze / Newcomer /Ayoka mit enormen Wachstum / Kunde ayoka / Agenturen: AANDRS, ayoka 11/16 Teilen Collectiv - Marketing & Kommunikation, Carat Austria Bronze / Food & Beverages / Artenvielfalt / Kunde: ARGE Heumilch / Agenturen: Collectiv - Marketing & Kommunikation, Carat Austria 12/16 Teilen Wien Nord Serviceplan, Mediaplus Austria Bronze / Retail / Schöffel Shopfinder Ads / Kunde: Schöffel Austria / Agenturen: Wien Nord Serviceplan, Mediaplus Austria 13/16 Teilen Jung von Matt Donau, MediaCom Austria Bronze / Services ( Wo?LAN / Kunde: T-Mobile Magenta Austria / Agenturen: Jung von Matt Donau, MediaCom Austria 14/16 Teilen Kobza and the Hungry Eyes (KTHE), UM PanMedia Bronze / social / CS Hospiz Lernen zu gehen / Kunde: CS Caritas Socials / Agenturen: Kobza and the Hungry Eyes (KTHE), UM PanMedia 15/16 Teilen Brokkoli Advertising, FunderMax Silber / TRansformation / FunderMax Brand Transformation / Kunde: FunderMax / agenturen: Brokkoli Advertising, FunderMax 16/16 Teilen

Die rege Teilnahme ist laut Veranstaltern ein klares Signal dafür, dass die Aktivität der Branche auch im Coronajahr 2020 nicht abriss und zeigt, wie wichtig Kommunikation zur Bewältigung einer Krise ist. Das Liveevent konnte nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder stattfinden und Walter Zinggl, IAA-Präsident, freut sich über den Zuspruch: "Die Nachfrage nach Effie-Tickets war heuer – wohl aufgrund des reduzierten Kontingents – enorm. Man merkt, dass die Effie Awards eine Sonderstellung unter all den Werbepreisen einnehmen." ‚Oft länger gut‘ räumt ab In diesem Jahr gibt es eine Platin-Auszeichnung: Die Kampagne der Bäckerei Ströck Brot #krapfengate, die ebenso Gold erhielt. 2021 ist damit das zweite Jahr in Folge mit einer Effie in Platin. Weiters wurden viermal Gold, sechsmal Silber und zehnmal Bronze vergeben. Die erfolgreichste Kampagne ist "Oft länger gut" von Too Good to Go, die insgesamt vier Effies erhielt: In der Kategorie Positive Change einmal Gold, in der Kategorie Food & Beverages Silber und zweimal Bronze, jeweils in der Kategorie B2B und Newcomer.

Den Board- und Juryvorsitz hat bereits zum zweiten Mal in Folge ­Joachim Feher, IAA-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der RMS Austria. Der Einreichprozess in diesem Jahr wurde optimiert und die neue und branchenübergreifende Kategorie "Digital Business" implementiert. In dieser Kategorie erhielt die Kampagne "Deine Biene vom Reiter" von der Agentur -stoff- Werbeagentur Silber. Agenturen auf Erfolgskurs Effies sind auch eine Auszeichnung für die effiziente und wirkungsvolle Arbeit von Agenturen. In diesem Jahr zählen &US, Jung von Matt Donau, Branding-Agentur Iconiq und DDB Wien, die gemeinsam für Berglandmilch kreativ tätig sind, zu den schöpferischen Speerspitzen der Effie Awards.

Mit Kunde Milka erhielt die Agentur &US gleich drei Effies. Mit der Kampagne "Milka zarte Umsatzsteigerungs-G’schicht" sogar Gold in der Kategorie Food & Beverages. In der Kategorie Activation Bronze mit der Milka-Kampagne "Milka Pralinés Mutter- und Vatertag", mit der Kampagne "Milka Nikolo und Krampus" einen Effie in Bronze in der Kategorie Brand Experience.



