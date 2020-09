Mit der Mentalität eines Start-ups und einem Portfolio an ausgewählten Premium Weinen, Schaumweinen und Spirituosen will die Vertriebs- und Marketingorganisation Eggers & Franke Österreich frischen Wind in den heimischen Markt bringen.

Von Ruggeri bis Fratelli Branca

Die Eggers & Franke Gruppe zählt zu Deutschlands führenden Wein- und Spirituosendistributoren. Mit Eggers & Franke Österreich soll jetzt auch die Alpen-Republik erobert werden. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", erklärt Geschäftsführer Patrick Paternina dazu. Hinter ihm steht ein erfahrenes Marketing- und Verkaufsteam, darunter Verkaufsdirektor Gastronomie Burkhard Zechner und Marketing Spezialist Patrick Eppacher, die beide langjährige Erfahrung im FMCG-Bereich und in der Gastronomie mitbringen. Gemeinsam wollen sie nicht weniger, als auch hierzulande zu einem der führenden Distributoren für Gastronomie und Handel von Premium Wein, Schaumwein und Spirituosen werden.Gegründet wurde Eggers & Franke Österreich 2019, als unabhängiger Geschäftsbereich mit einem Office in Wien sowie Lager und Vertrieb in Wiener Neudorf. Dennoch hebt Paternina den Background positiv hervor: "Eggers & Franke ist seit über 200 Jahren in Familienbesitz und hat sich zu einem der leistungsfähigsten Wein- und Spirituosenimporteuren entwickelt. Diese Stärke und Synergieeffekte können wir nutzen."Nachdem im letzten Jahr der Grundstein gelegt wurde, startet der Distributor nun durch. Eggers & Franke setzt dabei auf Bestseller in herausragender Qualität. Im Sortiment befinden sich der weltweit bekannte Bitter Fernet-Branca sowie weitere Marken aus dem Mailänder Traditionshaus Fratelli Branca, das seit 1845 in Familienbesitz ist. Darüber hinaus sind noch weitere Italiener im Portfolio gelistet wie der Prosecco Ruggeri sowie der Trendwein Doppio Passo. Außerdem zeichnet Eggers & Franke Österreich für den Vertrieb von Geldermann Premiumsekt und Mumm Jahrgangssekt verantwortlich. Weitere Premiummarken sollen folgen. "Wir sind ganz klar auf Expansionskurs und freuen uns über neue schlagkräftige Partnerschaften", so Patrick Paternina.