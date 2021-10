Ab dem Jahr 2025 wird auf Plastikflaschen und Getränkedosen Einwegpfand eingehoben, schon 2024 kommt das verbindliche Mehrwegangebot.

Im Ministerrat vom 13. Oktober 2021 gab es eine Einigung in Sachen Abfallwirtschaftsgesetz neu. Demnach kehrt 2024 das verbindliche Mehrwegangebot für sämtliche Getränkekategorien - von Bier über Säfte bis Milch - schrittweise zurück. Dies gilt für alle Filialen des Lebensmittelhandels, die größer als 400 Quadratmeter sind. Konkret muss ab 2024 in mindestens jeder dritten Filiale eines Unternehmens Mehrweg angeboten werden, ab 2025 in 90 Prozent und mit Jahresende 2025 gilt die Mehrwegquote auch für die restlichen Filialen. Auf diese Weise sollen bis 2030 30 Prozent der in Österreich verkauften Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt sein.Das Einwegpfand für Plastikflaschen und Getränkedosen gilt ab 2025. Die Details dazu, wie zum Beispiel die konkrete Pfandhöhe, wird das Klimaschutzministerium in einem nächsten Schritt mit Partnern aus der Wirtschaft erarbeitet. "Mit dem Einwegpfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen will ich verhindern, dass dieser Müll achtlos weggeworfen wird. Dafür braucht es das Pfand - das bekommt man dann zurück, wenn man auch die Verpackung wieder zurückbringt. Dann können wir besser recyceln und dafür sorgen, dass aus einer Flasche wieder eine Flasche und aus einer Dose wieder eine Dose wird", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.