Einwegpfand: Pfandverordnung in Begutachtung

Die Einwegpfand-Verordnung ist aktuell in Begutachtung. Die damit verbundenen Umrüstungen und Investitionen bringen kleinere Händler in Bedrängnis. Begrüßenswert wäre ein Ausstieg aus der Plastikflut, anstatt neuen Pfandverordnungen.

Mit Januar 2025 gilt in Österreich das Einwegpfand. Die Verordnung dafür ist seit Mitte dieser Woche in Begutachtung. In den kommenden vier Wochen können Sozialpartner, Getränkehersteller und der Lebensmittelhandel Stellung dazu beziehen.

Vor gut eineinhalb Jahren hat die Bundesregierung die Einführung eines Pfands auf Einweggetränkeflaschen und -dosen beschlossen. Erste Details wurden bereits vergangenen Herbst verlautbart (