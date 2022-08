In Ländern wie Deutschland und Frankreich wird der Handel per Gesetz bzw. Verordnung zum Energiesparen verpflichtet. Hierzulande regiert (noch) das Prinzip Freiwilligkeit. Der Handelsverband gibt inzwischen Energiespar-Tipps.

WKO-Handels-Obmann Rainer Trefelik warnte zuletzt angesichts der rasant ansteigenden Energiepreise vor einer Kostenexplosion. Der Anteil der Energie- an den Gesamtkosten würde sich im Schnitt von bisher 0,7 Prozent in Richtung 0,3 Prozent vervierfachen und so bei vielen Handelsunternehmen den gesamten Gewinn auffressen.In Frankreich wurden der Handel bereits dazu verpflichtet, seine Türen geschlossen zu halten. Bei geöffneten Türen entstehe in klimatisierten Geschäften um 20 Prozent mehr Verbrauch, "und das ist absurd", kommentierte die Ministerin für die Energiewende, Agnès Pannier-Runacher. Bei Zuwiderhandeln drohen nun Geldstrafen von bis zu 750 Euro. Die Ministerin will außerdem Leuchtreklame in der Zeit von 01.00 bis 06.00 Uhr verbieten.

Warnung vor dunklen Innenstädten

Tipps des Handelsverbands

Auch in Deutschland verstärkt die Regierung mit einer Reihe von Maßnahmen den Druck zum Energiesparen. Laut einer gestern beschlossenen Verordnung ist ab 1. September das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen in Geschäftsräumen untersagt (ausgenommen bei Notausgängen bzw. Fluchtwegen), Werbeanlagen – also auch Schaufenster – dürfen sogar von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr nicht beleuchtet sein. Die Verordnung gilt vorerst für sechs Monate, also bis 28. Februar.Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt angesichts dieser Maßnahme vor dunklen Innenstädten. "Mit der Schaufensterbeleuchtung sorgen wir auch für Sicherheit und soziale Verantwortung in den Städten, vor allen Dingen in den weniger frequentierten Zeitfenstern in der Nacht", sagt Verbands-Geschäftsführer Stefan Genth. Auch die Polizei warnt, ein solches Beleuchtungsverbot könnte zu mehr Einbrüchen, Vandalismus und Sachbeschädigung führen. Ins gleiche Horn stößt in Österreich Rainer Trefelik. "In einer Stadt, in der ab 22 Uhr alles finster ist, will ich nicht wohnen", meinte der Handels-Obmann. Darüber hinaus hätten wir in Österreich schon jetzt mehr als genug Bürokratie. "Der Handel besitzt genug Hausverstand und Eigeninteresse, um seine Kosten im Griff zu haben. Wir müssen uns nicht auch noch vorschreiben lassen, wann wir welche Lampen abzudrehen haben."Ungeachtet dieser Argumente hat der österreichische Handelsverband jüngst in Kooperation mit der Swiss Retail Federation eine Liste an Empfehlungen herausgebracht, um den Strom- und Gaskonsum im Handel zu reduzieren. Vorgeschlagen werden darin u. a.: