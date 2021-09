Nach einem Komplettumbau präsentiert die Sporthandelskette die neue Verkaufsfläche in Graz, zu der jetzt auch eine offene Bike-Werkstatt gehört.

Am 2. September hat Hervis seinen neuen Flagship-Store am Grazer Murpark wiedereröffnet. Der Filiale auf 1.600 Quadratmetern wurde komplett umgebaut, zum neuen Store-Konzept gehören nun auch Add-ons wie eine offene Bike-Werkstatt, ein Click&Collect-Service sowie eine Schuhimprägnierung via Imbox-Verfahren, eine Lenz Sohlenstation zur individuellen Anpassung von Einlegesohlen für Sport- und Freizeitschuhe sowie eine 3D-Fußanalyse. Hervis/Werner Krug Filialleiter Joachim Kargl und Robert Zinser, Vertriebsleiter Steiermark bei der Eröffnung des Hervis-Stores. "Die umfassende Revitalisierung des Hervis Murpark folgt unserem neuen Store Konzept, in dem der Service Point und unsere zahlreichen Services und Top-Beratung im Mittelpunkt stehen und wir unseren Kundinnen und Kunden die große Markenvielfalt und Outdoor- sowie Bike-Kompetenz übersichtlich präsentieren", sagt Hervis-Geschäftsführer Werner Weber.Der Store wird von Joachim Kargl geleitet: "Zusammen mit meinem 25-köpfigen Team freue ich mich über die Wiedereröffnung unseres Stores und darauf, unsere Kundinnen und Kunden mit geballtem Sport-Know-how und Top-Serviceleistungen bei allen Anliegen zu beraten."