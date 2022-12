Aldi: Hunderte neue Filialen in Polen

Aldi Polen

Aldi hat ambitionierte Pläne im Nachbarland Polen.

Aldi Nord will in den nächsten fünf Jahren bis zu 600 neue Märkte in Polen eröffnen, erklärt Wojciech Lubienski, CEO von Aldi Polska, gegenüber polnischen Medien. Erst kürzlich nahm der Discounter im Nachbarland sein zweites Logistiklager in Betrieb.

In den kommenden Monaten will Aldi in großen und kleinen polnischen Städten neue Märkte eröffnen, unter anderem in Rawicz, Swidnik, Lublin, Kraków, Sosnowiec, Bialysto