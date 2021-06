EY: Arbeitnehmer bestehen auf Flexibilität

Eine aktuelle Studie von EY zeigt auf, dass mehr als die Hälfte der weltweit Beschäftigten ihren Job kündigen, wenn nach der Pandemie keine flexibleren Arbeitsbedingungen möglich sind.

Mehr als die Hälfte möchte mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten

Millennials kündigen häufiger als Babyboomer

„Flexibles Arbeiten ist die neue Währung, um Top-Talente zu gewinnen und zu halten. “ Regina Karner, Leiterin People Advisory Services und Partnerin bei EY Österreich

„66 Prozent der Befragten in Südamerika sind der Meinung, dass Unternehmen die Impfung aller Mitarbeiter vorschreiben sollten.“

Verpflichtende Impfung für die Arbeit im Büro