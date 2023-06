Spar

Spar punktet beim Einkaufserlebnis und in den jungen Zielgruppen. Die Märkte werden als freundlich, sauber und gut erreichbar wahrgenommen. Im Bild: der Spar-Markt in St. Peter in der Au.

Fakten, Zahlen und Daten: Im Zufriedenheitsranking nach EY Parthenon schneidet Spar in vielen Bereichen sehr gut ab. CASH hat sich im Detail angesehen, wo Spar mit seinen Formaten seine Fans begeistern kann, was die junge Zielgruppe an den Händler bindet und wo aber noch Nachholbedarf besteht.

Die untersuchten Spar-Formate konnten die Platzierung nach dem Branchenersten Hofer halten ,wie auch die Details im EY Parthenon Performance Ranking 2023 zeigen. Dort liegt Interspar nur noch 0,4 Inde