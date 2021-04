Fairtrade: Die tiefen Furchen der Pandemie

Fairtrade zieht Bilanz über ein Jahr Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkung auf ​kleinbäuerliche Betriebe und Beschäftigte in Asien, Afrika und Lateinamerika.

In den vergangenen 12 Monaten zahlte Fairtrade rund 15 Millionen Euro für Soforthilfe und Wiederaufbau an die von der Pandemie stark gebeutelten Produzentenregionen in Asien, Afrika sowie Late