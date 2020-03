Fairtrade: "Verkaufsverbote schaden nur"

Fairtrade spricht sich entschieden dagegen aus, dass im LEH nur noch Lebensmittel verkauft werden dürfen und nimmt Blumen als Positivbeispiel.

Fairtrade Österreich hat sich in einer Aussendung deutlich gegen Verkaufsverbote im LEH ausgesprochen. "Aus dem Fachhandel mehrt sich aktuell die Kritik daran, dass Supermärkte neben Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs auch Kleidung, Elektronik und Blumen verkaufen. Wir haben großes Verständnis für die schwierige Situation von Branchen, die durch die aktuellen Maßnahmen betroffen sind. Sie verdienen unser Mitgefühl und vor allem Unterstützungsmaßnahmen, die ihnen über diese schwere Zeit helfen", heißt es darin.Ein Verkaufsverbot gewisser Warengruppen - Blumen werden hier etwa genannt - tragen jedoch nicht zur Minimierung sozialer Kontakte bei. Der Verkauf von Rosen im LEH würde aus der Sicht von Fairtrade sogar den betroffenen Fachhändlern helfen: "Wenn man den Supermärkten jetzt vorschreibt Fairtrade-Rosen, die seit Jahren im Sortiment sind, aus dem Verkauf zu nehmen, ist niemandem geholfen, aber weiteren Wirtschaftszweigen geschadet. Denn ein Rosenstrauß der heute gekauft wird, verhindert keinen Absatz von Blumen im Fachhandel in einigen Wochen oder Monaten. Aber jeder Kauf hilft unserem Staat mit Steuergeldern, stärkt die heimischen Zulieferbetriebe und trägt dazu bei, dass Blumenfarmen überleben können. Ein Handelsstopp hilft dem Blumen-Fachhandel nicht, gefährdet aber die Gesundheit und finanzielle Existenz unzähliger Menschen in den Anbauländern sowie österreichischen Zulieferbetrieben, die mit den Rosen handeln."