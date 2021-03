Laut Welternährungsorganisation FAO verteuerten sich zuletzt vor allem Zucker und Pflanzenöle.

Der weltweite Lebensmittelpreisindex, der die monatlichen Veränderungen eines Warenkorbs aus Getreide, Ölsaaten, Michprodukten, Fleisch und Zucker misst, kletterte im Februar auf 116,0 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2014. Wie die Welternährungsorganisation FAO bekannt gab, verteuerte sich Zucker binnen eines Monats um 6,4 Prozent. Der Grund sind Produktionsrückgänge in wichtigen Erzeugerländern bei einer zugleich starken Nachfrage aus Asien. Pflanzenöl stieg um 6,2 Prozent und kostete so viel wie seit April 2012 nicht mehr. Dabei zogen die Preise für Palmöl den neunten Monat in Folge an, getrieben von niedrigen Lagerbeständen in wichtigen Exportländern.Bei Getreide deutet sich hingegen Entspannung an. Hier schätzt die FAO, dass es 2021 mit 780 Millionen Tonnen eine Rekordernte geben wird.