fmc.summit-Awards 2021

Im Zuge der Veranstaltung werden auch die fmc.summit-Awards am 22. April 2021 ab 16.30 Uhr verliehen. In Kooperation mit FehrAdvice werden ein Hauptpreis und zwei Anerkennungspreise in den Kategorien Die stärkste Markenidentität bei Kunden und die stärkste Markenidentität bei Nicht-Kunden basierend auf den neuen Ergebnissen der Consumer Brands vom Identitätsindex – herausgegeben von FehrAdvice.Für den Award in der Kategorie Beste Online Story werden jetzt Einreichungen entgegen genommen. Es geht um Storys einer Marke oder eines Produkts, auf welchen Kanälen die Geschichte erzählt wurde und mit welchen Elementen sie Anreize hinsichtlich des Faktors Identifikation mit der Marke / dem Produkt liefert.Einreichungen per Mail an Carola Müller