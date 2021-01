Der neue Werbespot des Lebensmitteldiskonters inszeniert Highlights aus Film und Fernsehen in neuem Setting.

Von Hollywood inspiriert, setzt Hofer in seiner neuen Werbekampagne bekannte Blockbuster neu in Szene. Federführende Agentur war Ogilvy. In dem über zwei Minuten langen Spot erzählen Figuren und Themen aus der Filmgeschichte eine gemeinsame Geschichte - die Habsburger sind mit Sissi und Franz ebenfalls dabei. Die Kampagne soll bis zum Sommer laufen, ergänzend zu weiteren saisonalen Werbeoffensiven.



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.