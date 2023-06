Achim Wagner - stock.adobe.com

Noch ist die laufende Finanzierungsrunde beim Schnelllieferdienst Flink nicht abgeschlossen. In einem Interview hat Rewe-Chef Lionel Souque nun aber bestätigt, sogar in einer führenden Rolle erneut dabei zu sein. Ihre Anteile am Quick-Commerce-Player erhöht die Rewe Group dadurch.

Die Rewe Group steckt weitere Millionen in den Schnelllieferdienst Flink. Gegenüber dem "Handelsblatt" sagte Konzernchef Lionel Souque, dass die Kölner Handelsgruppe der Leadinvestor ei