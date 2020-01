Bei der Diskussion rund um den Pfand für Einweg-Getränkeverpackungen melden sich Industrie, Handel und Naturschutz-Organisationen zu Wort.





Eine andere Lösung schlägt Greenpeace vor, wie deren Konsumexpertin Lisa Panhuber sagt: "Müll sammeln ist gut, aber Müll vermeiden ist besser. Pfand auf Einwegflaschen zu erheben, fördert zwar die Rückgabe von Flaschen, allerdings ist aus Umweltsicht die Wiederverwendung von Flaschen die beste Lösung. Das schaffen wir mit einer gesetzlichen Mehrwegquote." Das, in Kombination mit der Pfandlösung, würde zu gewünschten Rückführungsquote führen.

Um die bis 2029 nach EU-Zielen zu erreichende Sammelquote von 90 Prozent zu erreichen, sollen daher die bestehenden Systeme optimiert werden. Diese Lösung wird laut dem Handelsverband auch vom Entsorgungsbetrieb ARA empfohlen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit könnte in Österreich der Flaschenpfand für Einweg-Gebinde eingeführt werden, erhoffte Konsequenz daraus wäre eine höhere Rückführungs-Quote von Kunststoff. Der Verband der Getränkehersteller erwartet aktuell die Ergebnisse der BMNT-Studie zum Thema, wie Verbandsmitglied und Fachmann Johann Brunner erklärt: "Dann gilt es gemeinsam auf Basis aller vorliegenden Prämissen und Fakten für Österreich die ökologisch sowie ökonomisch effizienteste Lösung zu erarbeiten. Schnellschüsse und Aktionismus sind jedenfalls abzulehnen." Lobend wird vom Verband die PET to PET Recycling Österreich GmbH erwähnt, die bereits ein Best-Practice-Beispiel zur Kreislaufwirtschaft geschaffen hat. Die heimische Getränkewirtschaft verfolgt seit 2004 eine Nachhaltigkeitsagenda für Getränkeverpackungen.Auf eine wesentlich skeptischere Haltung trifft der Flaschenpfand beim Handelsverband. Geschäftsführer Rainer Will kommentiert: "Ganz Europa beneidet uns um unser Sammel- und Verwertungssystem. Gerade in einem kleinen Land wie Österreich brauchen wir kein neues paralleles System. Daher empfehlen wir, den eingeschlagenen Erfolgsweg konsequent weiterzugehen und unsere Anstrengungen bei der getrennten Sammlung zu intensivieren. Es sollte bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden, dass die Einführung eines Einwegpfand-Systems die Nahversorgung durch selbstständige Kaufleute in den ländlichen Regionen massiv gefährdet. Wir hoffen hier auf politisches Augenmaß."