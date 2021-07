Die Arbeitsteilung in spezialisierten Themen- und Channel-Teams ermöglicht es, Themen künftig flexibel und kanalübergreifend zu bearbeiten.

Unter der Regie von Ines Schurin, Leiterin Unternehmenskommunikation & Public Affairs Handel International, stellt Rewe International die Kommunikationskanäle neu auf. Die Ansprechpartner bleiben dabei jedoch gleich. Das Themen–Management verantwortet Paul Pöttschacher, seit 2014 im Unternehmen, der auch weiterhin als Pressesprecher fungiert. Das Channel-Management wird ab 1. September 2021 von Leonhard Steinmann geleitet. Er war zuletzt bei Austrian Airlines als Pressesprecher tätig. Als Chefin vom Dienst übernimmt Alexandra Schneider, die seit 2020 Teil des Teams der Unternehmenskommunikation ist, die Funktion als koordinierende Schnittstelle.

Die Aufgaben der Abteilung "Unternehmenskommunikation & Public Affairs" umfassen die Unternehmenskommunikation (interne und externe Kommunikation) sowie Public Affairs für das internationale Handelsgeschäft der Rewe Group in Österreich, Bulgarien, Italien, Kroatien, Litauen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Zudem ist in der Abteilung mit der Gruppe Konzern Media Services die Media Unit der Rewe Group für Österreich angesiedelt.

"Ich bin stolz, dass uns neben der kommunikativen Begleitung des umfassenden Change-Prozesses im gesamten Unternehmen auch unser eigener Change Prozess so rasch und gut gelungen ist. Wir sind jetzt optimal aufgestellt, unsere breiten Aufgaben mit dem richtigen Team effizient und wirksam erfüllen zu können. Unser Ziel ist es, Inhalte in den richtigen Kanälen für unsere Dialoggruppen so zu gestalten, dass wir besser gehört werden können. Mein Dank gilt meinen Mitarbeiter:innen, die in so kurzer Zeit neue Arbeitsprozesse umgesetzt und dieses neue Arbeitssystem von Anfang an mitgetragen haben", so Ines Schurin.





Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.